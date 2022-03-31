У світовому футболі тепер новий лідер. Що з Україною?

Міжнародна федерація футболу напередодні жеребкування ЧС-2022 поновила рейтинг національних команд.
Збірна України зберегла за собою 27-й рядок. Наша команда у березні не проводила матчів через війну. Стиковий поєдинок із Шотландією перенесено на червень.
Головна зміна сталася на вершині рейтингу. Збірна Бразилії вийшла на першу позицію. Вона обійшла Бельгію. На третій позиції чинні чемпіони світу – французи.
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ТОП-10 рейтингу ФІФА на 31 березня:
- Бразилія – 1832
- Бельгія – 1827
- Франція – 1789
- Аргентина – 1765
- Англія – 1761
- Італія – 1723
- Іспанія – 1709
- Португалія – 1674
- Мексика – 1658
- Нідерланди – 1658
Раніше ми писали, що головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про пряму путівку на ЧС-2022 .