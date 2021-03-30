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У матчі такого не побачиш: божевільний гол на тренуванні збірної Данії

30 березня, 14:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

М'яч потрапив у дев'ятку після удару скорпіона!

Футболіст дортмундської Боруссії Томас Ділейні забив красивий гол на тренуванні збірної Данії напередодні відбіркового матчу на ЧС-2022. Після передачі від партнера з флангу Ділейні з першої спроби пробив прямо у воротаря.

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Проте, м'яч парашутом відскочив за спину до Томаса, який швидко згрупувався і ударом скорпіона відправив круглого в сітку! Відео неймовірного голи було опубліковано на сторінці збірної Данії в Instagram.

Раніше ми писали про неймовірний гол сезону у Першій лізі. Шевченко наслідував "Царя". Захисник "Полісся" Євген Шевченко видав приголомшливий гол у поєдинку проти "Кристалу".

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гол збірна Данії Томас Дилейни

Джерело: Сегодня|Спорт

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