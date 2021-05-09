У Малайзії повторили трюк Марадони. Дивіться відео божевільного голу

Футболіст клубу Куала-Лумпур приніс своїй команді нічию в матчі національного чемпіонату проти УіТМ, забивши гол рукою в компенсований час

У вищому дивізіоні чемпіонату Малайзії забили гол, який вже поставили в один ряд з голом Дієго Марадони.

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У поєдинку між ФК Куала-Лумпур і УіТМ нападник Шукор Адан врятував столичну команду від поразки забивши м'яч з порушенням правил. У компенсований час після подачі в штрафний Адан вистрибнув вище захисників і рукою переправив м'яч у ворота.

Арбітр не помітив цього і зарахував взяття воріт. Гра закінчилася внічию – 1:1.

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Нагадаємо, що на чемпіонаті світу 1986 року Дієго Марадона забив гол рукою у ворота Англії. Після гри він заявив, що це була рука Бога.