У червоному бікіні засвітила змію: гаряче фото дружини воротаря збірної України

Дружина воротаря Реалу Андрія Луніна / Фото: Instagram
На початку березня одним холостяком в українському футболі стало менше. 22-річний голкіпер мадридського Реала і збірної України Андрій Лунін одружився на своїй коханій Анастасії Томазовій.
Дівчина зараз перебуває з футболістом у Мадриді, де вже літня погода. Сьогодні в соцмережі Анастасія виклала фото в червоному бікіні, показавши своє татуювання у вигляді змії на правому стегні.
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