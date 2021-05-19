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У червоному бікіні засвітила змію: гаряче фото дружини воротаря збірної України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 травня, 22:36
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Анастасія, дружина воротаря Реала Андрія Луніна, виклала в соціальні мережі еротичну фотографію в відвертому купальнику
Дружина воротаря Реалу Андрія Луніна
Дружина воротаря Реалу Андрія Луніна / Фото: Instagram

На початку березня одним холостяком в українському футболі стало менше. 22-річний голкіпер мадридського Реала і збірної України Андрій Лунін одружився на своїй коханій Анастасії Томазовій.

Дівчина зараз перебуває з футболістом у Мадриді, де вже літня погода. Сьогодні в соцмережі Анастасія виклала фото в червоному бікіні, показавши своє татуювання у вигляді змії на правому стегні.

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