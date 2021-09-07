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"У ДАІ плакали, коли він поїхав": названо футболіста, який був дійною коровою для інспекторів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 вересня, 15:52
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Едмар розповів про невідому сторінку українського етапу кар'єри свого колишнього партнера по харківському Металісту – нападника Жажі Коельо
Жажа пішов - даїшники розплакалися
Жажа пішов - даїшники розплакалися / Фото: Getty Images

Виявляється, бразильський форвард Жажа Коельо був улюбленцем не тільки харківських уболівальників, які носили його на руках за шикарні голи, а й тамтешньої дорожньої поліції.

Про це розповів експартнер Жажі по Металісту – український бразилець Едмар.

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"Про Жажу є дуже багато історій. Наприклад, він купив собі Range Rover. І на машині був звук, як у поліцейських. Не мигалка, а натискаєш кнопку – і видається звук. Щоб його пропускали на дорозі. Усі знали номери машини і постійно його штрафували. Але він все одно це не прибирав. Ходив і платив штрафи. У ДАІ, напевно, плакали, коли Жажа поїхав", – повідав Едмар в інтерв'ю каналу SportArena

Жажа Коельо
Жажа Коельо / Фото: Getty Images

Едмар
Едмар / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що Жажа Коельо виступав за харківський Металіст з 2008 по 2010, а також у 2013-2014 роках.

Свій найкрасивіший гол Жажа забив в 2008-му з 40 метрів у ворота Бешикташа. Той шедевр допоміг Металісту обіграти турків 4:1 і вперше в історії вийти до групового турніру Кубка УЄФА, як тоді називалася Ліга Європи.

За той гол Жажа отримав премію в сто тисяч доларів.

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Зараз Жажі – 35 років. Його останнім клубом був Чианграй Юнайтед з Таїланду. Навесні 2021-го Азіатська футбольна конфедерація дискваліфікувала Коельо на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

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