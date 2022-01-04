До Динамо повернувся скандальний рознощик піци

Назарій Русін повертається до Динамо з оренди у Дніпрі-1, але не факт, що Мірча Луческу на нього розраховуватиме

Русин у Дніпрі-1 не затримався / Фото: Профутбол

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза повідомив, що його клуб не продовжуватиме оренду динамівця Назарія Русіна. 23-річний нападник повертається до київського клубу, з яким пов'язаний контрактом до літа 2025 року.

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"Русин талановитий хлопець, але не склалося... Бажаю йому успіхів. Але в нього щось десь... Або перемолився футбольному богу, або недомолився. Але хлопець не без таланту. Десь щось не склалося", – наводить слова Берези канал Дніпрянин.

Зазначимо, що за півроку Русин забив два голи у 10 матчах за Дніпро-1. А до того потрапив у скандал в оренді в польській Легії – Назарій відмовився продемонструвати свої здібності у матчі за резервістів варшавського клубу, після чого його там заслали до дубля і до основи не підпускали.

До того у Русина був вельми успішний період оренди в Зорі, а ось в Динамо швидконогого нападника постійно супроводжують негаразди.

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Нагадаємо, один із колишніх тренерів Динамо Олександр Хацкевич раз-по-раз називав Русина головним винуватцем невдач команди, а потім пояснив свої заяви тим, що Русин ходив скаржитися на тренера президенту клубу.

Хацкевич недолюблював в Динамо Русіна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Крім того, у фанатів Динамо за Русиним закріпилося прізвисько Рознощик піци – 2019-го той залишив роздягальню киян після матчу з Олександрією (1:1), тримаючи в руках коробку з-під піци.

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На прохання журналістів про коментар Русин тоді відповів: "Скажіть, що я піцу більше ношу (ніж граю)". А на запитання, із чим піца, відреагував: "Ні з чим".