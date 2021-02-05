У день народження Роналду ЗМІ згадали його гол пенісом

Португалець відзначився ударом геніталіями, коли ще виступав за "Манчестер Юнайтед"

Знаменитий нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду сьогодні святкує 36-й день народження. З цієї нагоди іспанське видання згадало м'ячі португальця, які найбільше запам'ятались, серед яких було комічне взяття воріт... пенісом.

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"Виступаючи за" Манчестер Юнайтед "в матчі Прем'єр-ліги проти" Вест Гема "Кріштіану Роналду забив найцікавіший гол за всю свою кар'єру, заштовхавши м'яч в сітку своїми геніталіями", – так описала гол Marca.

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Раніше Роналду вийшов на перше місце в рейтингу бомбардирів світового футболу, обійшовши чеха Йозефа Біцана. Кількість голів португальця в офіційних матчах за всю кар'єру перевалило за 760.

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Дивіться, як забиває Кріштіану Роналду традиційними частинами тіла:

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