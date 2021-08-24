На честь легенди Барселони назвали новий вид динозаврів

Новий вид динозаврів, знайдений в провінції Бургос, був названий Iniestapodus burgensis в честь Андреса Іньєсти, який забив переможний гол у фіналі ЧС-2010

Iniestapodus burgensis і Іньєста

Легендарний півзахисник Барселони і збірної Іспанії Андрес Іньєста найменше очікував такого визнання на батьківщині. На честь футболіста назвали новий вид динозаврів, який раніше не був описаний.

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Згідно зі статтею в журналі Nature Research, мова йде про зауроподі, який належить до групи чотириногих рослиноїдних динозаврів. Але, на відміну від звичних для цього типу тварин трьох кігтів, у цього динозавра чотири кігтя і більш короткий палець.

Новий динозавр, знайдений в археологічній пам'ятці Лас-Сереас з провінції Бургос, був названий Iniestapodus burgensis, повідомляє Marca.

"Так само, як сліди перебування динозаврів в Бургосі розтягнулися на мільйони років, так і талант і успіх Андреса Іньєсти складають фундаментальну частину історії іспанського та світового футболу", – наголошується в заяві.

Крім цього дослідники жартома пояснили свій вибір тим, що у обох "тверді, елегантні, витончені, добре позначені кроки мирного характеру".

Андрес Іньєста виступав за Барселону протягом 16 років і за цей час виграв з клубом 32 трофея. Зараз він продовжує кар'єру в японському клубі Віссел Кобе.

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У фіналі чемпіонату світу 2010 року гол Іньєсти приніс перемогу Іспанії над Нідерландами.