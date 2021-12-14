У чемпіонаті Англії антирекорд за кількістю тих, хто заразився коронавірусом

В англійській Прем'єр-лізі спалахнув наймасштабніший спалах коронавірусу, починаючи з травня 2020 року. На цей момент COVID-19 похвалили 42 особи

В чемпіонаті Англії антирекорд за кількістю заражень COVID-19 / Фото: REUTERS

Такі дані опублікувало керівництво Прем'єр-ліги. Це антирекордні показники за останні півтора роки, коли почалася вестися подібна статистика, повідомляє Sky Sports.

Найбільша проблема у Манчестер Юнайтед. Англійські ЗМІ повідомляють, що клуб веде переговори щодо перенесення найближчого матчу чемпіонату Англії проти Брендфорда.

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В Англії виступають українські легіонери Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Андрій Ярмоленко (Вест Гем).

Зінченко vs Ярмоленко / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що в Англії наближається найгарячіший період у сезоні – Boxing Day. Так називають період, починаючи з Різдва та закінчуючи початком січня, коли команди проводять матчі практично без відпочинку.

Незважаючи на те, що Boxing Day означає проведення матчів наступного дня після Різдва (26 грудня), у ЗМІ часто застосовують цей термін на весь період новорічних свят.