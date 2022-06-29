У чемпіонат Італії з футболу додали золоту інтригу

Якщо дві команди в Серії А наберуть однакову кількість очок, їм доведеться зіграти додатковий поєдинок за чемпіонство

Мілан став чемпіоном Італії 2022 року / Фото: Football Italia

На засіданні Федерації футболу Італії було схвалено зміни у регламенті чемпіонату країни. З наступного сезону у Серії А вводиться "золотий матч". До речі, Златан Ібрагімович брутально відзначив чемпіонство Мілана.

"Золотий матч" буде можливим за умови, що дві перші команди турнірної таблиці наберуть однакову кількість очок.

Реклама

Формат такої гри не включає додатковий час. Якщо за підсумками 90 хвилин результат буде нічийним, команди одразу перейдуть до серії пенальті.

Нововведення працює лише у разі визначення чемпіона Італії. Якщо команди ведуть боротьбу за єврокубкові місця, підсумковий розподіл за рівності очок проходитиме за результатами особистих зустрічей, повідомляє Football Italia.

Раніше ми писали, що у тренера Мілана вкрали чемпіонську медаль.