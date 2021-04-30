В Англії зупинили матч, щоб футболіст поїв

Поєдинок між Лестером і Саутгемптоном був зупинений, щоб Уеслі Фофана, який дотримується Рамадан, зміг перекусити

Матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги між Лестером і Саутгемптоном був перерваний за оригінальною причини. Паузу зробили в середині першого тайму, щоб захисник Уеслі Фофана поїв. Раніше ми писали, що в Англії хочуть зупиняти матчі під час Рамадану.

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На 29-й хвилині суддя перервав матч приблизно на одну хвилину, щоб захисник Лестера Уеслі Фофана, який дотримується Рамадан, зміг підкріпитися. 20-річний француз підбіг до кромки поля, випив пляшку соку і з'їв банан, після чого матч продовжився.

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