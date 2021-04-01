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В Англії несподівано помер капітан футбольної команди. У клубі приховують причину загибелі

1 квітня, 20:01

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Футболістові було всього 32 роки

Капітан клубу п'ятої ліги Англії Йовіл Таун Лі Коллінз несподівано помер у віці 32 років. Свій останній матч за клуб він провела 6 лютого проти Стокпорта.

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Йовіл Таун не розкрив причину смерті Коллінза і попросив. Наступний поєдинок команди перенесли на пізніший строк.

"Всі в футбольному клубі Йовіл Таун оплакують втрату капітана клубу Лі Коллінза. Лі, на жаль, помер вчора, і наші думки і молитви звернені до його сім'ї і друзів. Ми просимо всіх поважати приватне життя сім'ї в цей важкий час", – йдеться в заяві клубу.

Коллінз є вихованцем Вулвергемптона. Потім він виступав за Порт Вейл, Барнслі, Норгемптон Таун, Менсфілд Таун, Форест Грін Роверс, а до Йовілу приєднався 2019 року.

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помер футболіст чемпіонат Англії

Джерело: Сегодня|Спорт

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