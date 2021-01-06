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"У 17 вже йшли на війну". Ультрас "Оболоні" відреагували на новачка з "чемпіонату ЛНР"

6 січня, 12:27

Олег Люлька Олег Люлька

Фанати київської команди не схвалюють минуле Олексія Лобова, але зривати його перехід не будуть

Фанати київської "Оболоні" не протестуватимуть проти рішення клубу щодо підписання контракту з 23-річним захисником Олексієм Лобовим, який виступав в чемпіонаті, так званої, "ЛНР" в 2014-2016 роках.

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Про це ультрас "Оболоні" заявили на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, що в серпні 2020-го Лобов перейшов до житомирського "Полісся", але змушений був покинути цей клуб через протести тамтешніх ультрас.

Олексій Лобов

Олексій Лобов / Фото: ФК "Оболонь"

"Лобов поки більш відомий тим, що в своїй трудовій біографії має кілька досить сумнівних команд з чемпіонату однієї з "республік" на Сході України. Саме тому торік був скандал, коли його намагалися підписати в Житомирі. Як ми ставимося до цього факту? Негативно"

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"Але. Ми зустрічалися з Олексієм, зустрічалися з Пал Саничем Яковенком (тренером "Оболоні"). Багато спілкувалися. Про погляди, сімейні обставини. Тренер переконував нас, що цей гравець потрібен команді. Лобов виявився нормальним хлопцем, а єдине, в чому його можна звинуватити – це те, що народившись під Алчевськом і займаючись футболом у місцевій ДЮСШ, він у 17 років не зміг відразу виїхати з окупації. Залишився, грав якийсь час у футбол, за першої нагодивиїхав і почав професійну кар'єру в Краматорську"

"Потім були матчі за студентську збірну України (за що він уже має проблеми "там"), контракт з "Колосом", оренда в Краматорськ"

"Можна, звісно, говорити, що багато хто в 17 років вже йшов на війну добровольцем, але давайте реально дивитися на речі. Цей гравець потрібен клубу, а він сам дуже хоче грати за "Оболонь". Ми, не схвалюючи таке ігрове минуле Лобова, втім, не будемо чинити опір цьому переходу і бажаємо йому грою довести все сказане на тих зустрічах", – йдеться в заяві ультрас першолігової "Оболоні"

На Новий рік Олексій Лобов з капітаном "Оболоні" і фанатами команди відвідав з подарунками Головний військовий клінічний госпіталь у Києві.

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футболіст оболонь перша ліга Олексій Лобов
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