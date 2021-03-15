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Жахливий фол в матчі юніорів: за таке потрібно довічно виганяти з футболу

15 березня, 10:04

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Потерпілий отримав серйозну травму і невідомо, коли зможе повернутися на поле

Неймовірно грубим порушенням правил ознаменувався контрольний поєдинок між "Дніпро-1"U-19 і аматорським клубом "Скорук". Олексій Пінчук в центрі поля прямою ногою влетів в Олександра Кіликf. При цьому, було видно, що він спеціально йде на фол, не намагаючись зіграти в м'яч. Залишається тільки здогадуватися, чим була викликана така агресія гравця "Скорука".

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Олександр Кілик отримав серйозну травму і поки не ясно, коли він зможе повернутися на поле. Клуб винуватця інциденту вже приніс свої вибачення і готовий допомогти в лікуванні потерпілого.

Раніше ми писали, що Герогій Цітаішвілі переніс операцію – йому вставили в ногу шуруп і замотали. Півзахисник "Ворскли" показав фото постраждалої ноги.

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травма футболіст Дніпро-1

Джерело: Сегодня|Спорт

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