Воротаря вирубали під час матчу, мало не відірвавши голову: футболіста несли без свідомості

Матч "Вулверхемптона" і "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії зупинили на 14 хвилин. Всі перебували в шоці

Ох і не щастить же в цьому сезоні футболістам англійського "Вулвергемптона", яких з поля відвозять до лікарні практично в несвідомому стані. Раніше гравець "вовків" Рауль Хіменес отримав перелом черепапід час матчу з "Арсеналом" (2:1) і був терміново прооперований. А вчора в поєдинку Прем'єр-ліги постраждав воротар команди.

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Конор Коуді і Руй Патрісіу без свідомості / Фото: Reuters

В матчі 29 туру "Вулверхемптон" зустрічався з "Ліверпулем" і мінімально поступився команді Юргена Клоппа – 0:1. А на останніх хвилинах присутні на стадіоні ледь не стали свідками трагедії. Португальська воротар "вовків" Руй Патрісіу на останніх хвилинах зіткнувся зі своїм же захисником і отримав травму голови.

Капітан "вовків" Коннор Коуді, намагаючись блокувати удар Мохамеда Салаха, в'їхав коліном в голову власному голкіперові. Матч був зупинений на 14 хвилин, поки медичний персонал і лікарі швидкої допомоги надавали допомогу Патрісіу, який перебував без свідомості. Португалець покинув поле на ношах.

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Медики надають допомогу Руй Патрісіу / Фото: Reuters

Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп зазначив, що інцидент виглядав жахливо і все знаходилися в шоці. А захисник "червоних" Ендрю Роберсон додав, що футбол втрачає своє значення, коли хтось так довго перебуває на газоні, а поруч з ним стоять лікарі: "Це жахливо бути частиною всього цього. Сподіваюся, що Руї в порядку".

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"Руй в свідомості, він пам'ятає, що сталося, він все розуміє. Лікар сказав, що все добре. Думаю, вони просто зіткнулися з Коуді. Йому потрапили в голову. Але він в порядку, ми тільки що розмовляли. Він швидко відновиться", – заспокоював всіх тренер "Вулвергемптона" Нуну Ешпіріту Санту

"Ліверпуль" завдяки голу Діогу Жоти на другій доданій до першого тайму хвилині здобув лише другу перемогу в останніх восьми матчах англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Клоппа в 29 поєдинках набрали 46 очок і піднялися на шосте місце в таблиці АПЛ. "Вулверхемптон" (35) знаходиться на 13-му місці.

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