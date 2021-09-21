Жах з Узбекистану. Представники клубу били футболістів битами

Двох гравців команди Сурхан керівництво клубу жорстоко побило. Футболісти всього лише попросили виплатити їм зарплату

Ось так виглядає Жавохір Есонкулов після походу в офіс

Гучний скандал в узбецькому футболі. Колишні гравці клубу Сурхан Жавохір Есонкулов і Акром Ходжаєв заявили, що їх побили битами за вимогу виплатити зарплату.

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Протягом півроку футболісти просили виплатити їм зарплату. На що їх спочатку годували "завтраками", а після послали. І тоді Жавохір і Ходжаєв зробили те ж саме, тільки у письмовому вигляді на дверях клубного офісу, повідомляє видання Podrobno.uz.

Тоді гравцям зателефонували і попросили приїхати в офіс за грошима.

Спочатку закрили Ходжаєва, оскільки він приїхав перший. Били битою, лякали тим, що викинуть з вікна. Потім приїхав Есонкулов і його також закрили в офісі. Потерпілих тримали тренери команди, щоб вони не змогли ухилитися. Інші били битою і стільцями, також погрожували штрикнути викруткою або задушити мотузкою. Після всіх побоїв їх переодягли в чисті футболки, не заплямовані в кров, щоб позбутися доказів, і відпустили.

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Футбольний клуб Сурхан виступив з офіційною заявою, в якій спростував дану інформацію. Згідно із заявою клубу, контракт з Есонкуловим було розірвано за обопільним рішенням сторін 21 липня 2021 року і футболіст підписав офіційний документ, який підтверджує, що у гравця немає фінансових претензій до клубу.

У заяві клубу також говориться, що Есонкулов і Ходжаєв змовилися і залишили біля дверей офісу образливі слова стосовно керівника клубу. Після цього капітан команди Асрор Гафуров запросив обох гравців у офіс і попросив пояснити, чому вони написали ці слова.

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У клубі додали, що Гафуров пояснив гравцям, що не можна так себе вести. В результаті між ними стався конфлікт. Присутні розняли гравців і помирили їх.