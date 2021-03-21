Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спорту

Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов після скандального відходу з "Колоса" не дозволяє собі розслаблятися. Нещодавно ми писали, що опальний Селезньов тренується з Усиком. Тепер же 35-річний футболіст провів тренування з хокею. Причому – в компанії з сином!
Спортсмен виклав фото в хокейної амуніції на своїй сторінці в Instagram. Допомагав йому в льодових заняттях форвард хокейної збірної України Сергій Бабинець. Ексгравець "Донбаса" тепер захищає кольори "Білого барса" з Білої Церкви.
На цьому Селезньов не зупинився. Також він показав, що підтримує тіло в тонусі під наглядом Валентина Литвинчука – тренера Олександра Усика.
Нагадаємо, в серпні Селезньов одружився вдруге. Обраницею ексгравця збірної України стала громадянка Росії Катерина Бєлова. Вона молодша за свого чоловіка на один рік. Із Аллою він був у шлюбі майже 14 років, і у колишнього подружжя є спільний син.
Читайте також: Селезньов – з колишньої, його дружина – в ліжку без нього .
Наскільки відомо, "Колос" не збирається повертати форварда в свої ряди. Однак він горить бажанням побити гольовий рекорд чемпіонатів України і, можливо, в наступному сезоні з'явиться в іншому клубі.
Згадаймо, як Євген атакував ворота "Аріса" в Лізі Європи:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк