Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спорту

Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов після скандального відходу з "Колоса" не дозволяє собі розслаблятися. Нещодавно ми писали, що опальний Селезньов тренується з Усиком. Тепер же 35-річний футболіст провів тренування з хокею. Причому – в компанії з сином!

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Спортсмен виклав фото в хокейної амуніції на своїй сторінці в Instagram. Допомагав йому в льодових заняттях форвард хокейної збірної України Сергій Бабинець. Ексгравець "Донбаса" тепер захищає кольори "Білого барса" з Білої Церкви.

На цьому Селезньов не зупинився. Також він показав, що підтримує тіло в тонусі під наглядом Валентина Литвинчука – тренера Олександра Усика.

Нагадаємо, в серпні Селезньов одружився вдруге. Обраницею ексгравця збірної України стала громадянка Росії Катерина Бєлова. Вона молодша за свого чоловіка на один рік. Із Аллою він був у шлюбі майже 14 років, і у колишнього подружжя є спільний син.

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Наскільки відомо, "Колос" не збирається повертати форварда в свої ряди. Однак він горить бажанням побити гольовий рекорд чемпіонатів України і, можливо, в наступному сезоні з'явиться в іншому клубі.

Згадаймо, як Євген атакував ворота "Аріса" в Лізі Європи:

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