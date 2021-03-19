Втішали Ібру всією командою. Дивіться, як "МЮ" вибив із Ліги Європи "Мілан"

Незважаючи на відмінну гру протягом сезону, "Мілан" припинив боротьбу в Лізі Європи вже у 1/8 фіналу. Італійський гранд не зміг подолати бар'єр в особі "Манчестер Юнайтед", поступившись англійцям в матчі-відповіді в Мілані – 0:1. І після нічиєю 1:1 на "Олд Траффорд"тиждень назад далі пішли "Червоні дияволи".

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У рівній боротьбі на "Сан-Сіро" все вирішив єдиний гол Поля Погба. Після не надто багатого на небезпечні моменти першого тайму, зоряний француз розпечатав ворота "Мілана" вже на старті другого. На 48-й хвилині Фред видряпав м'яч у гравця "россо-нері" на куті воротарського, Фернандеш прикрив його корпусом і Погба бабахнув з гострого кута – 1:0.

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Уже в наступній атаці "Мілан" провів небезпечний випад і міг відігратися, але воротар "МЮ" був на чеку. Суперник "Червоних дияволів" по чвертьфіналу визначиться вже сьогодні під час жеребкування.

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Поль Погба і Бруну Фернандеш святкують забитий гол / Фото: Reuters

"Я дуже розчарований. Ми дуже добре виступили в обох матчах, але зробили одну помилку і пропустили гол. Ми повинні були отримати більше зі своїх моментів. Ми не заслужили вильоту сьогодні, але це футбол. Ви вчитеся на негативних моментах. Але сезон ще не закінчений", – сказав Football-Italia колишній форвард "МЮ" Златан Ібрагімович, якого втішали англійці.

Фото Reuters

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