Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером

Ікер Касільяс і Сара Карбонеро були разом більш ніж 11 років і зворушливо цілувалися в прямому ефірі

Колишній голкіпер мадридського "Реала" і збірної Іспанії Ікер Касільяс розлучився з 37-річною іспанської журналісткою і моделлю Сарою Карбонеро. Про це ексфутболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram. Пара перебувала в стосунках більш ніж 11 років, а в 2016 році зіграла весілля. Раніше Касільяс виявився другим у списку найкращих воротарів XXI століття.

Реклама

"Ми з Сарою дуже пишаємося нашими відносинами і тим, що змогли наповнити один одного щастям і любов'ю. Сьогодні наша любов як пари піде різними, але не далекими шляхами, оскільки ми продовжимо разом виконувати чудове завдання – залишатися відданими батьками, як ми це робили досі", – написав Касільяс

Колишній воротар зазначив, що це рішення вони прийняли за взаємної згоди:

"Повага, прихильність і дружба залишаться назавжди. Ми ставимо понад усе благополуччя і виховання наших дітей. Головне, щоб вони росли в здоровій атмосфері. Ми не збираємося публічно обговорювати наші стосунки. Дуже вдячний за ваше розуміння"

Реклама

Нагадаємо, що Касільяс офіційно почав зустрічатися з Карбонеро, яку визнавали найсексуальнішим репортером, після перемоги на чемпіонаті світу-2010. По закінченню фіналу голкіпер поцілував Сару в прямому ефірі. У 2016 році пара зіграла весілля. Касільяс і Карбонеро виховують двох синів – семирічного Мартіна і п'ятирічного Лукаса.

Реклама

До того ж у лютому дружина Касільяса була госпіталізована після рецидиву ракуяєчників. Журналістка перенесла операцію, після чого змогла повернутися до нормального життя.

Сам Касільяс змушений був завершити кар'єру після серцевого нападу. З "Реалом" він п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі виграв Кубок і чотири рази – Суперкубок країни, тричі перемагав в Лізі чемпіонів, два рази брав Суперкубок УЄФА, по одному разу – Міжконтинентальний кубок і клубний ЧС. У складі "Порту" двічі ставав чемпіоном Португалії, виграв Кубок і Суперкубок країни. Зі збірною Іспанії був двічі чемпіоном Європи (2008, 2012) і чемпіоном світу-2010.

Дивіться сюжет про Сару Карбонеро

Сара Карбонеро – дружина Ікера Касільяса. Фото з Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама