Пішов від Абрамовича в хокей! Легендарний воротар Челсі змінив бутси на ковзани

Колишній голкіпер Челсі, Арсеналу і збірної Чехії Петр Чех продовжить свою кар'єру в хокеї.

З футбольним воротарем уклав угоду клуб Гілфорд Фенікс, який виступає в другому дивізіоні англійської хокейної ліги. 39-річний Чех буде тепер захищати хокейні ворота Фенікса протягом цього сезону.

SIGNED



The Guildford Phoenix are delighted to announce the signing of netminder Petr Cech for the 21-22 season!



