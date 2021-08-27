Пішов від Абрамовича в хокей! Легендарний воротар Челсі змінив бутси на ковзани

Знаменитий футбольний воротар Петр Чех в 39-років підписав контракт з хокейною командою Гілфорд Фенікс, яка виступає в чемпіонаті Англії

Петр Чех проміняв траву на лід

Колишній голкіпер Челсі, Арсеналу і збірної Чехії Петр Чех продовжить свою кар'єру в хокеї.

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З футбольним воротарем уклав угоду клуб Гілфорд Фенікс, який виступає в другому дивізіоні англійської хокейної ліги. 39-річний Чех буде тепер захищати хокейні ворота Фенікса протягом цього сезону.

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The Guildford Phoenix are delighted to announce the signing of netminder Petr Cech for the 21-22 season!



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Shirt sponsorship available: [email protected] #phoenix pic.twitter.com/VVC4aIKRbP - Guildford Phoenix (@gford_phoenix) August 27, 2021

Це не перший хокейний досвід Чеха. У сезоні-2019/20 голкіпер провів 6 матчів за Гілфорд, в 2 з них відстоявши на нуль і відбиваючи 93,4% кидків по своїх воротах.

У сезоні-2020/21 він в хокей не грав, оскільки працював на посаді технічного директора Челсі. Однак далі працювати в клубі Романа Абрамовича не захотів.

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Петр Чех увійшов в історію Ліги Європи, зігравши в фіналі за і проти однієї і тієї ж команди. Чеський воротар вигравав з Челсі єврокубок, але повторити це з Арсеналом не зумів.