Русский
$ 27,64
33,44
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Пішов з життя семиразовий чемпіон Іспанії в складі "Реала"

10 лютого, 21:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Останні роки він страждав від важкої хвороби

Колишній футболіст мадридського "Реала" Енріке Перес Діас, більш відомий як Пачин, помер у віці 82 років. Протягом трьох останніх років він боровся з важким захворюванням. Місяць тому він був госпіталізований в Мадриді, а вчора ввечері його серце зупинилося.

Реклама

Читайте також: Футболіст вчинив самогубство після лікування у психіатра

У складі "Реала" Пачин сім разів ставав чемпіоном Іспанії (з 1961 по 1968 рік), вигравав Кубок Іспанії, Кубок європейських чемпіонів (зараз – Ліга чемпіонів) і Міжконтинентальний кубок (прабатько клубного ЧС), повідомляє Marca.

Також на його рахунку вісім матчів у складі збірної Іспанії і участь в чемпіонаті світу 1962 року.

Раніше ми писали, що кращого тренера світу не пустили на похорон матері через карантин. Німецький наставник Юрген Клопп обіцяє попрощатися з мамою, як тільки ослабнуть обмеження.

Реклама

А на початку лютого брати Суркіси втратили батька: військовому лікарю з вишуканим гумором був 101 рік. "Динамо" висловило глибоке співчуття своєму президенту і всій родині.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футболіст Реал Мадрид

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"Футбол
"Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи СелезньоваФутбол
Капітан
Капітан "Палмейраса" прогнав дружину з ліжка після виграшу Кубка ЛібертадоресФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в Італії
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в ІталіїФутбол
"Як можна не відзначити?" Вигнаний з "Колоса" Селезньов розповів про посиденьках у компаніїЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти