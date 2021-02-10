Пішов з життя семиразовий чемпіон Іспанії в складі "Реала"

Колишній футболіст мадридського "Реала" Енріке Перес Діас, більш відомий як Пачин, помер у віці 82 років. Протягом трьох останніх років він боровся з важким захворюванням. Місяць тому він був госпіталізований в Мадриді, а вчора ввечері його серце зупинилося.
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У складі "Реала" Пачин сім разів ставав чемпіоном Іспанії (з 1961 по 1968 рік), вигравав Кубок Іспанії, Кубок європейських чемпіонів (зараз – Ліга чемпіонів) і Міжконтинентальний кубок (прабатько клубного ЧС), повідомляє Marca.
Також на його рахунку вісім матчів у складі збірної Іспанії і участь в чемпіонаті світу 1962 року.
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