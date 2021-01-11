Пішов з життя колишній гравець "Шахтаря" Олександр Васін

Васін разом з "гірниками" ставав срібним призером чемпіонату СРСР і дебютував в єврокубках

Пішов з життя колишній гравець донецького "Шахтаря" Олександр Васін, повідомляється на офіційному сайті клубу. Васіну було 71 рік.

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Васін виступав за "гірників" з 1971 по 1976 рік, провів у всіх турнірах 169 матчів і забив 37 голів. Він займає 35-е місце серед бомбардирів клубу за всю історію.

Разом з "Шахтарем" нападник ставав срібним призером чемпіонату СРСР і дебютував в єврокубках.

Крім "Шахтаря", Васін пограв за СКА (Львів), "Будівельник" (Полтава) та мінське "Динамо". Також на його рахунку один матч в складі збірної СРСР.

Після завершення ігрової кар'єри Васін нетривалий час працював тренером. Спочатку він тренував "Дніпро" з Могильова, а потім очолив російський "Кристал". В середині 90-х років повернувся в Донецьк, став працювати дитячим тренером.

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Нагадаємо, що в середині грудня помер знаменитий футболіст "Динамо" Петро Слободян. Він був гравцем "золотої" київської команди, що завоювала Суперкубок Європи-1975.

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Раніше не стало Дієго Марадони, Віктора Понеділка, Жерара Ульє – легендарного тренера, який ледь не очолив "Динамо".

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