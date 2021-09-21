Унікальний футболіст допоміг Металісту обіграти Десну в Кубку України

Всього 14 хвилин знадобилося колишньому гравцеві англійської Прем'єр-ліги Кадіму Харрісу, щоб забити свій перший в українському турнірі

Гарріс забив гол на наступний день після підписання контракту

Сьогодні стартували матчі 1/16 фіналу Кубка України. У Харкові представник Першої ліги Металіст приймав Десну, яка веде боротьбу за медалі УПЛ.

Команди показали відмінний футбол в першому таймі з чудовими моментами. І перед свистком на перерву глядачі побачили гол. Гості відкрили рахунок. Волошин утік один на один з воротарем і вивів Десну вперед.

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Джокером Металіста став перший легіонер з Англії в історії чемпіонатів України - Кадім Гарріс. Вчора харків'яни оголосили про трансфер. Сьогодні він вийшов на заміну на 59-й хвилині. А на 73-й забив гол.

Натхнений Металіст пішов вперед і вирвав перемогу перед фінальним свистком. Мізюк після розіграшу кутового вивів харків'ян в наступний раунд Кубка України.

Металіст – Десна – 2:1

Голи: Гарріс (73), Мізюк (88) – Волошин (45)

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Дивіться відео голів матчу Металіст – Десна: