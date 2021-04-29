Унаї Емері обіграв у півфіналі Ліги Європи клуб, який вигнав його

Унаї Емері зробив крок у свій п'ятий фінал Ліги Європи. Іспанський тренер тричі перемагав у турнірі з Севільєю (2014, 2015, 2016), а в 2019-му доходив до фіналу з Арсеналом, де поступився Челсі.
Однак в Арсеналі не оцінили досягнення тренера і звільнили Емері, який перейшов на роботу в Вільярреал. І ось сьогодні Вільярреал здолав вдома Арсенал – 2:1.
Іспанці відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині. Трігерос точно пробив у дальній нижній кут.
А на 29-й хвилині Вільярреал подвоїв свою перевагу. Альбіоль на дальній штанзі в дотик відправив м'яч у сітку.
Справи у Арсеналу стали зовсім кепські на 57-й хвилині, коли Себальос на рівному місці заробив друге попередження і залишив поле.
У ці хвилини здорово зіграв голкіпер Бернд Лено, пару раз виручив гостей. А потім рідкісна вилазка Арсеналу увінчалася голом. Фол у штрафній Вільярреала, VAR, пенальті, який Пепе чітко реалізував.
В трендіЛуческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
І майже відразу ж склади вирівнялися. Арбітр вигнав Капу. Перемога Вільярреала, яка залишає шанси Арсеналу на вихід у фінал. Все вирішиться через тиждень у Лондоні.
Вільярреал – Арсенал – 2:1
Голи: Трігерос (5), Альбіоль (30) – Пепе (73, пен.)
Вилучення: Капу (80) – Себальос (57)
Дивіться огляд матчу Вільярреал – Арсенал:
Нагадаємо, що в іншому півфіналі Манчестер Юнайтед обіграв Рому.