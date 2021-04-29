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Унаї Емері обіграв у півфіналі Ліги Європи клуб, який вигнав його

29 квітня, 23:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У першому півфінальному матчі Ліги Європи Вільярреал на своєму полі обіграв Арсенал, попередній клуб свого головного тренера

Унаї Емері зробив крок у свій п'ятий фінал Ліги Європи. Іспанський тренер тричі перемагав у турнірі з Севільєю (2014, 2015, 2016), а в 2019-му доходив до фіналу з Арсеналом, де поступився Челсі.

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Однак в Арсеналі не оцінили досягнення тренера і звільнили Емері, який перейшов на роботу в Вільярреал. І ось сьогодні Вільярреал здолав вдома Арсенал – 2:1.

Іспанці відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині. Трігерос точно пробив у дальній нижній кут.

А на 29-й хвилині Вільярреал подвоїв свою перевагу. Альбіоль на дальній штанзі в дотик відправив м'яч у сітку.

Справи у Арсеналу стали зовсім кепські на 57-й хвилині, коли Себальос на рівному місці заробив друге попередження і залишив поле.

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У ці хвилини здорово зіграв голкіпер Бернд Лено, пару раз виручив гостей. А потім рідкісна вилазка Арсеналу увінчалася голом. Фол у штрафній Вільярреала, VAR, пенальті, який Пепе чітко реалізував.

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І майже відразу ж склади вирівнялися. Арбітр вигнав Капу. Перемога Вільярреала, яка залишає шанси Арсеналу на вихід у фінал. Все вирішиться через тиждень у Лондоні.

Вільярреал – Арсенал – 2:1
Голи: Трігерос (5), Альбіоль (30) – Пепе (73, пен.)
Вилучення: Капу (80) – Себальос (57)

Дивіться огляд матчу Вільярреал – Арсенал:

Нагадаємо, що в іншому півфіналі Манчестер Юнайтед обіграв Рому.

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