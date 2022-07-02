Померла зірка шотландського футболу Він посилав Фергюсона нах*й і феєрив із Михайличенком

Легендарний воротар Енді Горам помер у 58 років через рак стравоходу четвертої стадії. Він брав чемпіонства з Рейнджерсом та Манчестер Юнайтед

Енді Горам мав непрості стосунки із сером Алексом Фергюсоном

У шотландському футболі сталася трагедія. У віці 58 років помер легендарний воротар збірної Енді Горам. Колишньому кіперу Рейнджерс та МЮ діагностували рак стравоходу четвертої стадії, від якого було вилікуватися.

Крім вище названих команд, свого часу Енді також виступав за Олдхем, Шеффілд Юнайтед та Мазервелл. Також на його рахунку є чотири гри за збірну Шотландії з крикету.

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Кіпер запам'ятався не лише своєю грою, а й скандальною поведінкою поза полем. Його історія переходу в Манчестер Юнайтед у 2001 році була культовою. Тоді манкуніанці страждали від травм воротарів і сер Алекс Фергюсон вирішив запросити Енді на три місяці.

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Дзвінок Гораму збігся з похміллям у гравця, адже минулого вечора гарненько погуляв у пабі з партнером зі збірної Аллі Маккойстом. Це навело шотландця на думку, що друг його розігрує.

- Вітання. Це Алекс Фергюсон. Хочу взяти тебе в оренду до кінця сезону. Бартез травмовано. ван дер Гоув також. Ми граємо у середу з Баварією у Лізі Чемпіонів, а в неділю – з Ліверпулем. Що скажеш? - Ой, Аллі, йди нах**!

Після цього діалогу Фергюсон вирішив ще раз набрати кіпера і злісно доніс до нього суть звернення: "У тебе є десять секунд, щоб прийняти мою пропозицію, жирний виродок".

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За МЮ Горам встиг зіграти лише два матчі, в яких пропустив 4 голи. Втім, того сезону манкуніанці стали чемпіонами, тому Енді залишив клуб із золотою медаллю. За збірну Енді відіграв 43 матчі та був основним на чемпіонатах Європи у 1992 та 1996 роках.

Крім того, Горам шість разів ставав чемпіоном Шотландії з Рейнджерсом і навіть визнавався найкращим воротарем в історії клубу. До речі, у складі "синіх" Енді грав із українцем Олексієм Михайличенком (1991-1996).