У вівторок, 30 березня, помер віцепрезидент київського Динамо з питань будівництва Михайло Петрошенко.
Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Петрошенку був 81 рік.
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"Життєвий шлях Михайла Тимофійовича став зразком для цілих поколінь наших співвітчизників. Михайло Петрошенко професійно і відповідально виконував свою місію – брав участь у розбудові української держави і нашого клубу"
"Будівництво динамівської бази, дитячої школи, клубного манежу і безліч інших інфраструктурних проектів були реалізовані під керівництвом віцепрезидента Динамо Михайла Петрошенка"
"Щиро сумую разом з рідними і близькими Михайла Петрошенка", – зазначив президент Динамо Ігор Суркіс
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Нагадаємо, в лютому брати Суркіси втратили батька: військовому лікарю з вишуканим гумором був 101 рік.
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