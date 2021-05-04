Помер автор найвідомішого гола збірної Ірландії

Колишній футболіст збірної Ірландії Алан Маклафін помер від раку нирок у віці 54 років, його гол в 1993 році вивів національну команду на чемпіонат світу

Колишній футболіст Портсмута і збірної Ірландії Алан Маклафін помер у вівторок у віці 54 років. Причиною смерті став рак нирок, повідомляє ФА Ірландії.

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З тяжкою хворобою Маклафін боровся з 2012 року. Проблеми зі здоров'ям не змогли відібрати у ірландця пристрасть до футболу. Він до останнього продовжував працювати в академії Суїндон Таун і періодично з'являвся в ролі експерта на BBC Radio Solent.

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Алан Маклафлін був вихованцем Манчестер Юнайтед, але виступав тільки за резерв клубу. На професійному рівні він дебютував за Суїндон в вересні 1986-го. Чотири роки по тому Саутгемптон віддав за ірландця 1 млн фунтів, але закріпитися в складі нової команди хавбек не зміг і незабаром опинився в Портсмуті.

Там Маклафлін провів майже 8 років і забезпечив собі місце в клубному Залі слави. В кінці кар'єри він також захищав кольори Вігана, Рочдейла і Форест Грін Роверс.

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Маклафлін забив один з найвідоміших голів в історії збірної Ірландії. У лютому 1993-го він вийшов на заміну в надпринциповому матчі проти команди Північної Ірландії, зрівняв рахунок (1:1) і вивів свою команду на ЧС-1994. Всього Маклафлін провів 42 поєдинки за Ірландію, в яких забив 2 м'ячі.