Українського чемпіона світу викликали до збірної Грузії

Півзахисник Чорноморця Георгій Цітаішвілі вперше викликаний до збірної Грузії. Раніше він грав за молодіжну збірну України, з якою виграв чемпіонат світу

Георгій Цітаішвілі у формі збірної Грузії / Фото: Facebook

Збірна Грузії почала підготовку до відбіркових матчів чемпіонату світу 2022 року. 2 вересня команда зіграє з Косовом, 5-го – з Іспанією. А потім буде товариська зустріч з Болгарією, 8 вересня.

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Виклик до збірної Грузії отримав і півзахисник одеського Чорноморця Георгій Цітаішвілі. Його вперше запросили до національної команду. Громадянство Грузії Цітаїшвілі отримав лише навесні.

Георгій народився в Ізраїлі, де на той момент виступав його батько Климентій Цітаішвілі. Починав грати в футбол на Кіпрі. У 11 років Георгій пройшов перегляд до Барселони. Однак дітям не дозволялося самим жити на базі, а батьки не змогли переїхати до Іспанії. Тоді легендарний грузинський футболіст Темурі Кецбая порадив Цітаішвілі академію київського Динамо.

Георгій добре себе проявив в Динамо, регулярно виступав за юнацькі та молодіжну збірні України. 2019-го став чемпіоном світу U-20 у збірній України, забивши гол у фіналі.

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Але, не дочекавшись виклику до національної команди України, прийняв грузинське громадянство.