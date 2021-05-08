Український воротар став героєм відеоролика Реала

22-річний Андрій Лунін старанно тренується в Мадриді, готується до матчів, але не грає і думає про можливий перехід в інший клуб Європи

Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

На цих вихідних у чемпіонаті Іспанії пройдуть відразу два суперматчі. Команди з лідируючої четвірки будуть битися за медалі і вище місце. Читайте наш анонс спортивного вікенду.

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Сьогодні Барселона зустрічається з Атлетіко, який випереджає дует переслідувачів всього на два очки. А в неділю ввечері Реал прийме Севілью, що посідає четверте місце. Перед поєдинком "вершкові" вирішили показати, як займаються їхні воротарі. Головну роль у відео відвели бельгійцю Тібо Куртуа й українцеві Андрію Луніну, компанію яким складає Дієго Альтубе.

Тим часом, кажуть, Мілан зацікавився гравцем збірної України.

Голкіпери чітко виконали свої вправи, продемонструвавши готовність до битви з Севільєю. Поки що Реал випереджає її на чотири пункти, але попереду ще чотири тури. Місце в воротах, найімовірніше, займе Куртуа, а Лунін за звичкою буде його страхувати.

У квітні писали, що на Луніна претендують два авторитетних клуби. Можливо, що влітку українець вирішить все ж змінити команду, щоб мати ігрову практику.

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Згадаймо, як Андрій захищав ворота збірної України в матчі з поляками: