Український школяр продав футболку Роналду заради ЗСУ. Кріштіану відповів йому (фото)

Мешканець Івано-Франківська Володимир Романчук вирішив розлучитися з футболкою та автографом Роналду заради армії. Сам португалець не залишив вчинок поза увагою

Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Російська агресія згуртувала українців навколо допомоги країні у воєнний час. Багато хто вирушив воювати на фронт, хтось допомагає у гуманітарному чи фінансовому плані.

Участь у майбутній перемозі над фашистами взяла і 14-річна дитина з Івано-Франківська Володимир Романчук. 2019 року під час гостьового матчу з Португалією футбольному фанату дісталася футболка самого Кріштіану Роналду з його автографом.

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Володимир вирішив внести свою допомогу для ЗСУ та виставив футболку на аукціон. У результаті лот пішов з молотка за 70 тисяч гривень новим володарем футболки став мешканець США Руслан Карий.

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Кошти підуть на закупівлю медикаментів для військових української армії, а також на потреби територіальної оборони та ЗСУ з Прикарпаття. Цей вчинок не залишився поза увагою самого Кріштіану Роналду.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною у 2019 році допоможе молодим людям мати найкраще майбутнє. Хочу привітати Українську Асоціацію футболу з такою акцією. Молюсь за мир".

Раніше футбольний клуб Минай зібрав 400 тисяч на потреби ЗСУ. У благодійному матчі взяли участь відомі українські футболісти та зірки шоу-бізнесу.