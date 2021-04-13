Український футбольний клуб вперше виставив акції на біржу

Першоліговий Верес з Рівного продає свої акції по 100 гривень на суму 50 мільйонів, і в перший же день прийшло заявок майже на 38 мільйонів

На незвичайний крок пішло керівництво лідера Першої ліги – Вереса. Футбольний клуб з Рівного першим вільно почав продавати свої акції на біржі ПФТС. Вартість однієї становить всього 100 гривень, всього ж їх планують продати на 50 мільйонів.

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Нещодавно Зоря обіграла Верес в чвертьфіналі Кубка України.

Про новий крок повідомив офіційний сайт клубу.

У перший торговий день прийшли заявки на покупку акцій на суму 35,790 млн грн. Клуб повідомляє про бажання стати народним: мовляв, отримати частку в ньому може кожен бажаючий. Після продажу акцій збираються сформувати нову наглядову раду з числа акціонерів, які матимуть доступ до документів і впливати на прийняття ключових рішень.

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Команда з Рівного в 19 матчах Першої ліги набрала 45 очок і виглядає фаворитом в боротьбі за підвищення у класі. Переслідувачі з Чорноморця і Металіста-1925 набрали 44 і 39 пунктів відповідно, причому, провівши на два поєдинки більше.

Дивіться огляд матчу Верес – Зоря:

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