Український футбольний клуб вперше виставив акції на біржу

На незвичайний крок пішло керівництво лідера Першої ліги – Вереса. Футбольний клуб з Рівного першим вільно почав продавати свої акції на біржі ПФТС. Вартість однієї становить всього 100 гривень, всього ж їх планують продати на 50 мільйонів.
Нещодавно Зоря обіграла Верес в чвертьфіналі Кубка України.
Про новий крок повідомив офіційний сайт клубу.
У перший торговий день прийшли заявки на покупку акцій на суму 35,790 млн грн. Клуб повідомляє про бажання стати народним: мовляв, отримати частку в ньому може кожен бажаючий. Після продажу акцій збираються сформувати нову наглядову раду з числа акціонерів, які матимуть доступ до документів і впливати на прийняття ключових рішень.
Тим часом, футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратом.
Команда з Рівного в 19 матчах Першої ліги набрала 45 очок і виглядає фаворитом в боротьбі за підвищення у класі. Переслідувачі з Чорноморця і Металіста-1925 набрали 44 і 39 пунктів відповідно, причому, провівши на два поєдинки більше.
Дивіться огляд матчу Верес – Зоря:
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