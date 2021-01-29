Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою

Захисник "Дніпра" довгий час зустрічається з красунею на ім'я Дарина

Український захисник "Дніпра-1" Олександр Сваток надумав покінчити з холостяцьким життям. 27-річний футболіст зробив пропозицію своїй коханій Дарині, з якою зустрічається вже довгий час. Щаслива наречена показала в Instagram свою шикарну каблучка з діамантом. І додала, що на пропозицію гравця відповіла: "Звичайно".

Також Дарина розповіла, що напередодні на відпочинку в Туреччині гадала на кавовій гущі і вмить її бажання про пропозицію збулося.

Відзначимо, що кохана 27-річного футболіста супроводжувала Сватка, коли він грав в оренді в Хорватії за "Хайдук", зараз разом з гравцем мешкає в Дніпрі. А до від'їзду в Спліт Олександр захищав кольори луганської "Зорі".

Поки Олександр на тренуваннях, Дар'я багато займається спортом і може похвалитися чудовою розтяжкою і красивим тілом.

Раніше ми писали, що за колишнього гравця московського ЦСКА в Дніпрі готові викласти 5 млн євро.

Також в січні "Дніпро-1" переманив у "Зорі" воротаря збірної Грузії. Заур Махарадзе допомагатиме команді Ігора Йовічевіча підніматися з останнього місця в Прем'єр-лізі. Вона набрала лише 8 очок у 13 турах цього сезону.

Дивіться, як Сваток забивав у складі "Зорі"

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