Український футболіст стане білорусом, щоб не бути іноземцем у Росії

Український півзахисник Олександр Нойок, який перейшов до російського "Оренбурга" з брестського "Динамо", перебуває на завершальному етапі отримання білоруського громадянства.

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Про це повідомляє "Профутбол Digital".

За даними джерела, процедура зайняла півтора року. У разі прийняття білоруського громадянства Нойок не вважатиметься іноземцем в ФНЛ – другому за силою дивізіоні російського футболу, в лідерах якого перебуває спонсорований "Газпромом" ФК "Оренбург".

Олександр Нойок перейшов до "Оренбургу" / Фото: Instagram

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Відзначимо, що Олександр Нойок виступав у чемпіонаті Білорусі з березня 2016-го до початку 2021 року. При цьому зізнавався, що йому пропонували варіант з виступом за білоруську збірну. Але до натуралізації справа не доходила.

Ймовірно, не дійде і зараз, адже, за правилами ФІФА, для отримання права грати за збірну іншої країни потрібно проживати на її території п'ять років поспіль. А Нойок до повних п'яти років у Білорусі трохи недотягнув.

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За словами Нойока, у нього була мрія – виступати за національну збірну України. Але останнім часом 28-річний півзахисник зізнавався, що він з цим бажанням "охолов".

Мілевський і Нойок / Фото: Прессбол

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Нагадаємо, що колишній партнер Олександра Нойока Артем Мілевський – білорус, який прийняв українське громадянство – після закінчення контракту з брестським "Динамо" повернувся до УПЛ – Міля буде виступати за "Минай".

Мілевський – чемпіон Білорусі. Емоції фанатів Відео: Twitter

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