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Українські футболісти жорстко побилися в Туреччині. Дивіться, що відбулося

25 лютого, 18:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Верес" і "Окжетпес" не дограли навіть тайм

Сьогодні на зборах у Туреччині клуб української Першої ліги "Верес" (Рівне) грав проти казахстанського "Окжетпеса". Поєдинок був зупинений в першому таймі через масову бійку на полі.

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Команди швидко обмінялися голами. На м'яч "Окжетпеса" відповів точним ударом Шестаков.

"А на 29-й хвилині стався епізод, який призвів до передчасного завершення гри, – повідомляє офіційний сайт "Вереса". – Дмитро Немчанінов зіграв у підкаті. Не зовсім чистому. І отримав удар кулаком у відповідь від іншого гравця команди суперника. На полі зав'язалася масова бійка. А коли пристрасті вляглися – матч було вирішено не продовжувати. Нічия у грі, і нічия в бою".

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Нагадаємо, що сьогодні дві українські команди зіграють у Лізі Європи:

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