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Українська молодіжка програла узбекам і стала найгіршою на Кубку Лобановського

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 травня, 19:05
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Підопічні Руслана Ротаня знову не змогли забити жодного м'яча і посіли останнє місце на домашньому турнірі в Києві, не вигравши жодного матчу
/ Фото: УАФ

У п'ятницю в нашій столиці завершився традиційний турнір пам'яті Валерія Лобановського. Цього року участь в ньому брали молодіжні збірні України, Азербайджану та Узбекистану. "Синьо-жовті" на стадіоні імені Віктора Банникова виступили невдало: після стартової поразки 0:1 азербайджанцям програли сьогодні і узбекам – 0:2.

Тим часом, Андрій Шевченко залишив збірну України і полетів до Португалії.

Гості з Азії виглядали явно краще за підопічних Руслана Ротаня. Рахунок після помилки господарів на 41-й хвилині відкрив Жасур Жалоліддінов. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму:

На 63-й хвилині Хусайн Норчаєв подвоїв перевагу збірної Узбекистану.

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Незабаром українці отримали перевагу після вилучення суперника.

Однак за 25 хвилин Влад Супряга і його партнери не змогли хоча б забити м'яч престижу. Отже, наша збірна пропустила три м'ячі за дві зустрічі і виявилася на останньому рядку таблиці. Виграла ж Меморіал Лобановського команда Узбекистану. Напередодні вона здолала азербайджанців з рахунком 1:0.

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