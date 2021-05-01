Українська Бріджит Бардо: дружина ексфутболіста збірної України – в спокусливій позі

"Ідеально гаряча", – пишуть шанувальники Вікторії Кобленко про фото, в якому вона постала в образі знаменитої французької кіноактриси

Вікторія Кобленко / Фото: Instagram

Актриса і модель Вікторія Кобленко, котра недавно поділилася з фоловерами постільним знімком зі своїм чоловіком – ексфутболістом збірної України Євгеном Левченком, опублікувала ще одне ефектне фото.

Реклама

Красуня з приголомшливою фігурою розляглася на червоному дивані в спокусливій шовковій сукні.

"Кидаючи виклик Бріджит Бардо", – підписала цей досить відвертий знімок Вікторія у себе в Instagram

"Ідеально гаряча"

"Розкішна"

"Крутіша, ніж Клаудія Шиффер", – пишуть в коментарях під фото шанувальники Вікторії Кобленко

Читайте також: І у неї проблеми із зайвою вагою? Дар'я Білодід відповіла тренеру своїм фото

Нагадаємо, що Вікторія Кобленко і Євген Левченко давно живуть в Нідерландах. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який свого часу був зіркою шоу "Холостяк", сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.

Реклама

Вікторія досить часто викладає відверті фото. Наприклад, недавно вона показала боді, під яким видно все.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів