Українська Бріджит Бардо: дружина ексфутболіста збірної України – в спокусливій позі

Вікторія Кобленко / Фото: Instagram
Актриса і модель Вікторія Кобленко, котра недавно поділилася з фоловерами постільним знімком зі своїм чоловіком – ексфутболістом збірної України Євгеном Левченком, опублікувала ще одне ефектне фото.
Красуня з приголомшливою фігурою розляглася на червоному дивані в спокусливій шовковій сукні.
"Кидаючи виклик Бріджит Бардо", – підписала цей досить відвертий знімок Вікторія у себе в Instagram
- "Ідеально гаряча"
- "Розкішна"
- "Крутіша, ніж Клаудія Шиффер", – пишуть в коментарях під фото шанувальники Вікторії Кобленко
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Нагадаємо, що Вікторія Кобленко і Євген Левченко давно живуть в Нідерландах. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який свого часу був зіркою шоу "Холостяк", сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.
Вікторія досить часто викладає відверті фото. Наприклад, недавно вона показала боді, під яким видно все.
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