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Українська Бріджит Бардо: дружина ексфутболіста збірної України – в спокусливій позі

1 травня, 20:32

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Ідеально гаряча", – пишуть шанувальники Вікторії Кобленко про фото, в якому вона постала в образі знаменитої французької кіноактриси

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко / Фото: Instagram

Актриса і модель Вікторія Кобленко, котра недавно поділилася з фоловерами постільним знімком зі своїм чоловіком – ексфутболістом збірної України Євгеном Левченком, опублікувала ще одне ефектне фото.

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Красуня з приголомшливою фігурою розляглася на червоному дивані в спокусливій шовковій сукні.

"Кидаючи виклик Бріджит Бардо", – підписала цей досить відвертий знімок Вікторія у себе в Instagram

  • "Ідеально гаряча"
  • "Розкішна"
  • "Крутіша, ніж Клаудія Шиффер", – пишуть в коментарях під фото шанувальники Вікторії Кобленко

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Нагадаємо, що Вікторія Кобленко і Євген Левченко давно живуть в Нідерландах. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який свого часу був зіркою шоу "Холостяк", сина. Хлопчика назвали Кий – як одного із засновників Києва.

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Вікторія досить часто викладає відверті фото. Наприклад, недавно вона показала боді, під яким видно все.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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