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Українка перепише історію футболу! Жінкам вперше дали судити матчі чоловічого ЧС

26 березня, 14:34

Олена Павлова Олена Павлова

Катерина Монзуль та Стефані Фраппар дебютують на цих вихідних

Жінки-арбітри вперше в історії футболу працюватимуть на матчах чоловічого чемпіонату світу. За інформацією ФІФА, в рамках другого туру європейської кваліфікації ЧС-2022 відразу двох жінок призначили головними суддями матчів. І одна з них – українка. Раніше українська суддя увійшла до трійки кращих в світі за останні 10 років.

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Катерина Монзуль

Катерина Монзуль / Фото: УАФ

39-річна харків'янка Катерина Монзуль обслуговуватиме поєдинок Австрія – Фарерські острови в неділю, 28 березня, у Відні. А ось арбітру з Франції Стефані Фраппар доведеться працювати на матчі Нідерланди – Латвія в суботу, 27 березня, в Амстердамі.

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"Хоча вони вже працювали на декількох важливих матчах чоловічих змагань, вперше судити відбіркові поєдинки чемпіонату світу є особливою подією. Фраппар і Монзуль багато працювали в останні роки, і ці призначення – визнання їх хорошої роботи", – заявив голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна

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Стефані Фраппар

Стефані Фраппар

Джерело зазначає, що Монзуль, яка працювала в фіналі жіночого чемпіонату світу з футболу у 2015 році, проводить багато матчів в чемпіонаті України і часто отримує призначення на єврокубкові турніри і змагання національних збірних.

Відзначимо, що на лініях в матчі Австрія – Фарерські острови Монзуль допомагатимуть співвітчизники Олександр Жуков і Віктор Матяш, а четвертим арбітром призначений Денис Шурман.

Дивіться, як Австрія грала в попередньому поєдинку відбору

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