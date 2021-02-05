Українка, байкерша і сестра футболіста: п'ять найнезвичайніших романів Кріштану Роналду

Сьогодні Кріштіану Роналду виповнюється 36 років. Головним визнанням майстерності португальця, крім цілої колекції трофеїв, є п'ять перемог в нагороді "Золотий м'яч". Проте, Роналду має перемоги і за межами поля. Португальський красавчик встиг розбити не одне жіноче серце, поки, здається, знайшов головну любов свого життя в особі Джорджіни Родрігес.

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Кріштіану приписували романи з Періс Гілтон, фіналісткою Міс Італія-1994 і навіть дівчиною, яка продавала невинність в Мережі. Ми вирішили виділити п'ять найнезвичайніших і найпам'ятніших відносин у житті португальця.

ЖОРДАНА ЖАРДЕЛ

Одна з перших дівчат Роналду. Кріштіану завів роман з сестрою знаменитого футболіста Маріо Жардела, коли ще грав на батьківщині за "Спортінг". Втім, відносини парочки тривали недовго. Роналду перебрався до Англії в "Манчестер Юнайтед", а Жордана залишилася в Лісабоні. Можливо, у них вийшли б відносини на відстані, якби Кріштіану не дізнався, що дівчина зустрічається з гравцем "Бенфіки". Подвійної зради футболіст не пробачив.

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ДЖЕММА АТКІНСОН

Одні з найбільш непростих відносин Кріштіану. Парочка кілька разів розлучалася, а потім знову сходилася. Дівчина зізнавалася, що танцювала для Роналду стриптиз, щоб утримати його біля себе, проте Кріштіану цього було мало і він походжав до дівчат легкої поведінки. Зради Джемма пробачити вже не змогла. Хоча ЗМІ нарили інформацію, що саме дівчина ходила наліво.

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НЕРЕЙДА ГАЛЬЯРДО

Перше кохання Роналду після переїзду до Іспанії. На відміну від інших пасій футболіста, Нерейда не була моделлю (хоча дуже цього домагалася) або світською левицею. Більш того, на момент зустрічі з Кріштіану дівчина працювала в одному з державних притулків за мізерну зарплатню, а ночами тусувалася в клубах і ганяла на мотоциклі. Можливо, статус Нерейди і став причиною розставання.

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ІРИНА ШЕЙК

Російська модель познайомилася з Роналду 2010 року. Їхні стосунки тривали довгих п'ять років, проте несподівано обірвалися після того, як Ірина не з'явилася на день народження мами португальця. Після розставання Шейк зізнавалася, що поруч з Криштіану їй було неприємно і небезпечно.

ЯРА ХМІДАН

Висхідна зірка модельного бізнесу з Одеси познайомилася з Роналду відразу після розставання з Шейк. З чуток, їх звів скандальний звідник Петро Лістерман на вечірці з нагоди чергового вручення Кріштіану "Золотого м'яча". Невідомо, скільки тривали відносини португальця з Ярою, однак не можна було пройти повз той факт, що зірка футболу проміняв росіянку на красуню з України.

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