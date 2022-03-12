Українець запалює в Італії! Екс-гравець Шахтаря допоміг команді здобути важливу перемогу

Віктору Коваленку вистачило лише шість хвилин, щоб відзначитися асистом у матчі з Кальярі. Його спеція віддалилася від зони вильоту Серії А

Віктор Коваленко прославляє Україну в Європі / Фото: Getty Images

УПЛ пішла на паузу на невизначений термін. Усьому виною – вторгнення Росії в Україну, яке путінська армія розпочала 24 лютого.

Проте наш футбол продовжує нагадувати про себе завдяки легіонерам, які славлять Україну в європейських турнірах. Наприклад, у четвер Руслан Малиновський відзначився голом та двома асистами у матчі Ліги Європи проти Баєра.

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Сьогодні ж відзначився інший українець із Італії – Віктор Коваленко. Його спеція приймала вдома прямого конкурента по боротьбі за виживання Кальярі. Наш хавбек розпочав поєдинок із лави запасних.

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На полі Віктор з'явився на 68-й хвилині при рахунку 1:0 на користь його команди. А вже за шість хвилин українець відзначився асистом. Від Коваленка м'яч із флангу відскочив до Рея Манажа. Албанець прибрав на замаху опонента та подвоїв перевагу Спеції.

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Ця перемога стала для Спеції першою за останні п'ять матчів та дозволила піднятися на 15 місце. Відрив від зони вильоту становить 7 очок, проте 18-та Венеція має ще дві гри в запасі.

Зазначимо, що Коваленко виступає за спецію на правах оренди з Аталанти. Цього сезону хавбек відіграв за італійську команду 18 матчів, відзначившись голом та чотирма результативними передачами.