Українець Тимощук не хоче тренувати московський Спартак. Він обрав Імперію зла

Український наставник пітерського Зеніта Анатолій Тимощук розповів, що столичний клуб для нього – принциповий суперник, тому його робота там неможлива

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Український тренер пітерського Зеніту Анатолій Тимощук заявив, що точно не піде працювати у московський Спартак, якщо раптом покличуть. Раніше партнер Тимощука по збірній України розповів, чому той працює в Росії.

"У Спартак точно не піду (сміється). Особисто для мене Спартак в будь-якому випадку – принциповий суперник. Як би не склалося життя, в цей клуб я тренером точно не піду", – цитує Тимощука Спорт Експерт

Прокоментував українець і той факт, що в мережі Зеніт прозвали Імперією зла:

"Я думаю, ту ж саму Барселону, яка з Гвардіолою виграла багато титулів, теж називали Імперією зла. Якщо хтось перемагає, кидає виклик системі, то знайдуться люди, які будуть критикувати і не погоджуватися з тим, що відбувається. Або це будуть, скажімо так, наймані люди, які будуть намагатися зіпсувати новинний фон, щоб відвернути або збити концентрацію"

Нагадаємо, що Зеніт достроково виграв чемпіонат Росії, набравши 65 очок після 30 турів. А найближчі переслідувачі втратили математичні шанси наздогнати клуб з Санкт-Петербурга за два тури до кінця сезону. Для Зеніту це третє чемпіонство поспіль.

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Анатолій Тимощук грав за збірну України з 2000 по 2016 рік. Він рекордсмен за кількістю матчів у футболці "жовто-синіх" – 144. В Україні виступав за Волинь і Шахтар, також грав за Зеніт, Баварію і Кайрат. Зараз живе в Санкт-Петербурзі, де працює в тренерському штабі Зеніту.