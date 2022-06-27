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Українець скупив у Вірменії прапори РФ і викинув їх на смітник – реакція росіян

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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27 червня, 19:19
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Футболіст Динамо Владислав Ванат поставив на місце "патріотів" Росії, не пошкодувавши грошей на прапори фашистської країни
Владислав Ванат відправив російські прапори на їх місце
Владислав Ванат відправив російські прапори на їх місце

У середині червня збірна України U-21 провела виїзний матч проти Вірменії у межах відбору до Євро-2023. Команда Руслана Ротаня обіграла суперника з рахунком 2:0.

Поєдинок запам'ятався проросійськими вигуками вболівальників. Втім, кумедний епізод стався в аеропорту, про що розповів на своєму YouTube-каналі журналіст Віктор Вацко.

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Як виявилося, повертаючись додому, наша команда опинилася поруч із людьми, які йшли на посадку на рейси до Сочі та Москви. У залі очікування сиділи люди з російською символікою, які бажали явно наголосити на своїй належності до фашистської держави.

Читайте також: Судаков прокоментував проросійські вигуки у Вірменії

Поряд був сувенірний магазин, де продавалися російські прапорці. Форвард Динамо Владислав Ванат зайшов туди, щоб скупити їх усі.

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Ванат (праворуч) став героєм матчу з сербами
Ванат (праворуч) став героєм матчу з сербами / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Футболіст вийшов з магазину з оберемком прапорців і на очах росіян демонстративно викинув їх в урну. Жодного слова йому громадяни РФ не сказали.

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