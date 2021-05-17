Українець відірвався в чемпіонському автобусі! Динамівець виграв польську лігу (відео)

Захисник київського клубу Артем Шабанов переміг у чемпіонаті Польщі з Легією і гучно святкував з партнерами, хоч і не зміг завершити сезон через травму

Нагородження Легії. Українець Шабанов - другий праворуч/Фото legia.com

В останньому турі чемпіонату Польщі футболісти варшавської Легії мінімально обіграли Подбескідзе (1:0) і нарешті отримали золоті медалі турніру і кубок кращої команди країни. У церемонії нагородження взяв участь орендований у київського Динамо захисник Артем Шабанов, який виходив на матч в Польщі в особливій формі.

Шабанов перейшов до Легії в лютому 2021 року і швидко влився в команду. Він провів 7 матчів за варшавський клуб, після чого травмувався і вибув до кінця сезону. Однак отримав свою медаль.

А потім 29-річний український футболіст від душі повеселився в чемпіонському автобусі під час святкування з уболівальниками на вулицях міста. Для Легії це чемпіонство стало 15-м у Польщі. І частіше неї ніхто не перемагав.

А ось ще один орендований у Динамо футболіст не потрапив ні на одне офіційне фото або відео зі свята. Форвард Назарій Русин так і не дебютував за польський клуб і лише 1 раз потрапив до заявки першої команди.

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Нагадаємо, раніше Шабанова сватали в Зорю, але, за неофіційними даними, кияни відмовилися віддавати гравця в оренду, наполягаючи на повноцінному трансфері, на який луганчани не погодилися.

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