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Україні зарахували поразку, а Данію хочуть пробачити. В УЄФА подвійні стандарти?

27 січня, 20:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Данці не змогли прилетіти в Україну через карантин

Неприємна ситуація склалася навколо матчу відбору Євро-2022 з футзалу між збірними України і Данії. Поєдинок довелося скасувати через жорсткість правил карантину в Данії, через що гостьова команда не змогла прилетіти в Україну.

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Однак найбільше здивувала позиція УЄФА, якою в інтерв'ю сайту УАФ поділився головний тренер Олександр Косенко.

"Сьогодні від УЄФА надійшла пропозиція все-таки вирішити долю матчу з Данією на майданчику і поки не зараховувати їм поразку. Зараз ми розглядаємо варіанти того, як можна провести цю гру, але вона вже точно не відбудеться в січні. Поки невідомо, як все вирішиться", – розповів коуч.

Але ж нещодавно збірна України з футболу отримала технічну поразку за невдалий матч проти Швейцарії в Лізі націй. При тому, що наша команда була готова грати, матч скасував швейцарський лікар. До речі, розгляд апеляції у справі про технічну поразку Україні відбудеться 16 лютого.

Дивіться, як збірна України перемагала в Лізі націй Іспанію

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УЄФА збірна України коронавірус збірна України з футзалу

Джерело: Сегодня|Спорт

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