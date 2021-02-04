Українці в Бельгії стріляють дуплетом, Безус грає з капітанською пов'язкою

На цьому тижні в багатьох європейських країнах проходять кубкові турніри. У Бельгії відбулися матчі 1/16 фіналу, в яких голами відзначилися й українські легіонери. Мар'ян Швед допоміг перемогти "Мехелену", а Роман Безус – "Генту". А минулого тижня Швед зробив дубль у матчі "Мехелен" – "Беверен".

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Команда трьох українців з Гента розгромила вдома аматорський колектив "Тонгерен" – 5:0. Форвард Роман Яремчук відпочивав, не потрапивши навіть у заявку, захисник Ігор Пластун залишився в запасі. Хавбек Роман Безус теж мав почати матч на лавці запасних, але через травму партнера на вологому поле на розминці вийшов у стартовому складі й забив м'яч на 33-й хвилині. Для 30-річного кандидата в збірну України це перший гол у сезоні!

Причому наш співвітчизник вивів команду на поле з капітанською пов'язкою! Також в його активі дві гольові передачі. Дивіться огляд зустрічі.

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23-річний Мар'ян Швед продовжив феєрити в складі "Мехелена". Вчора ввечері його гол на 65-й хвилині допоміг команді оформити перемогу над суперником з другого дивізіону "Моленбеком" – 2:0.

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Згадаймо, як Мар'ян забивав за "Карпати":

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