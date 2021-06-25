Українці їдуть до Росії: збірна пробилася на чемпіонат світу з пляжного футболу

Наші спортсмени в п'ятницю ввечері в драматичному поєдинку в Португалії впоралися з суперниками зі Швейцарії та потрапили до четвірки кращих у відборі

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Збірна України з пляжного футболу завоювала право виступити на чемпіонаті світу, який пройде в Москві з 19 по 29 серпня. У ці дні в Португалії проходить відбірковий турнір "мундіалю". Путівки до фінальної частини отримують учасники півфіналу. Українці сьогодні в 1/4 фіналу впоралися зі швейцарцями і отримали перепустку в Росію.

Раніше українська команда сенсаційно виграла Кубок європейських чемпіонів.

Наші хлопці впевнено виграли перший тайм з рахунком 5:2. Однак після перерви збірна Швейцарії стала наздоганяти. За кілька хвилин до фінального свистка рахунок став 6:5 на користь "синьо-жовтих". Українці утримали-таки мінімальну перевагу, не раз команду рятував воротар Неруш. Хет-трик зробив Щерица, дубль – Войтенко, ще один м'яч забив Заворотний. До вашої уваги – огляд видовищного поєдинку:

У вихідні в Португалії визначать переможця кваліфікації, але вже все четверо півфіналістів завоювали право зіграти у фінальній частині ЧС. До цього на груповому етапі наші розібралися з турками (7:5) і казахстанцями (6:1), але поступилися господарям – 0:1.

Тим часом найкращого польського форварда на Євро назвали українцем.

Дивіться сюжет про героїв і невдах групового етапу чемпіонату Європи з футболу: