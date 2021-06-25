26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Українці їдуть до Росії: збірна пробилася на чемпіонат світу з пляжного футболу

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
25 червня, 21:23
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Наші спортсмени в п'ятницю ввечері в драматичному поєдинку в Португалії впоралися з суперниками зі Швейцарії та потрапили до четвірки кращих у відборі
/ Фото: Getty Images

Збірна України з пляжного футболу завоювала право виступити на чемпіонаті світу, який пройде в Москві з 19 по 29 серпня. У ці дні в Португалії проходить відбірковий турнір "мундіалю". Путівки до фінальної частини отримують учасники півфіналу. Українці сьогодні в 1/4 фіналу впоралися зі швейцарцями і отримали перепустку в Росію.

Раніше українська команда сенсаційно виграла Кубок європейських чемпіонів.

Наші хлопці впевнено виграли перший тайм з рахунком 5:2. Однак після перерви збірна Швейцарії стала наздоганяти. За кілька хвилин до фінального свистка рахунок став 6:5 на користь "синьо-жовтих". Українці утримали-таки мінімальну перевагу, не раз команду рятував воротар Неруш. Хет-трик зробив Щерица, дубль – Войтенко, ще один м'яч забив Заворотний. До вашої уваги – огляд видовищного поєдинку:

У вихідні в Португалії визначать переможця кваліфікації, але вже все четверо півфіналістів завоювали право зіграти у фінальній частині ЧС. До цього на груповому етапі наші розібралися з турками (7:5) і казахстанцями (6:1), але поступилися господарям – 0:1.

Тим часом найкращого польського форварда на Євро назвали українцем.

Дивіться сюжет про героїв і невдах групового етапу чемпіонату Європи з футболу:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Субота, 26 червня
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