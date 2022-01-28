Україна вийшла до плей-оф Євро-2022!

Збірна України по футзалу поступилася Португалії у заключному матчі групового етапу, але вийшла до плей-оф завдяки додатковим показникам

Євро-2022: Україна vs Португалія / Фото: UEFA.com

Сьогодні на чемпіонаті Європи з футзалу в Нідерландах відбулися матчі 3 туру групи А. Збірна України програла свій поєдинок Португалії з рахунком 0:1, але вийшла до плей-оф Євро-2022 завдяки сербам.

RESULT



Both sides through; Portugal qualify as Group A winners with Ukraine runners-up



Zicky scores only goal; goalkeeper André Sousa in fine form

Cherniavskyi hits the post early on



Who was man of the match? #FutsalEURO - UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 28, 2022

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У паралельному матчі Сербія програвала господарям чемпіонату з різницею у два м'ячі, але зуміли зрівняти рахунок, а потім вирвати перемогу – 3:2.

Comeback complete! Rajevi, Rami & Stojcevski net для Сербія як вони 3-2 вгору до hosts #FutsalEURO pic.twitter.com/iqr40i482K - UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 28, 2022

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Завдяки цій перемозі Україна зберегла за собою друге місце у групі А та вийшла до 1/4 фіналу Євро-2022.

Нагадаємо, у першому турі українці поступилися нідерландцям з рахунком 2:3. А у другому матчі на Євро-2022 Україна розгромила Сербію з рахунком 6:1.

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За підсумками групового етапу Нідерланди та Сербія залишають турнір. Португалія та Україна вийшли до наступного раунду змагань.

В 1/4 фіналу збірна України зіграє проти команди Казахстану.

Чемпіонат Європи-2022 з футзалу. 3 тур. Група А.

Україна – Португалія – 0:1.

Гол: Зіки, 37

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба.

Португалія: Андре Соуза, Ерік, Жоау Матуш, Бруну Коельо, Пані Варела – Еду, Андре Коельо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабіу Сесіліу, Зіки, Мігел Анжелу, Тьягу Бріту, Паулета.