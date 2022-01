Україна вийшла до плей-оф Євро-2022!

Сьогодні на чемпіонаті Європи з футзалу в Нідерландах відбулися матчі 3 туру групи А. Збірна України програла свій поєдинок Португалії з рахунком 0:1, але вийшла до плей-оф Євро-2022 завдяки сербам.

Both sides through; Portugal qualify as Group A winners with Ukraine runners-up



Zicky scores only goal; goalkeeper André Sousa in fine form

Cherniavskyi hits the post early on



