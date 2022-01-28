Україна вийшла до плей-оф Євро-2022!

Сьогодні на чемпіонаті Європи з футзалу в Нідерландах відбулися матчі 3 туру групи А. Збірна України програла свій поєдинок Португалії з рахунком 0:1, але вийшла до плей-оф Євро-2022 завдяки сербам.
RESULT- UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 28, 2022
Both sides through; Portugal qualify as Group A winners with Ukraine runners-up
Zicky scores only goal; goalkeeper André Sousa in fine form
Cherniavskyi hits the post early on
Who was man of the match? #FutsalEURO
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У паралельному матчі Сербія програвала господарям чемпіонату з різницею у два м'ячі, але зуміли зрівняти рахунок, а потім вирвати перемогу – 3:2.
Comeback complete! Rajevi, Rami & Stojcevski net для Сербія як вони 3-2 вгору до hosts #FutsalEURO pic.twitter.com/iqr40i482K- UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 28, 2022
Завдяки цій перемозі Україна зберегла за собою друге місце у групі А та вийшла до 1/4 фіналу Євро-2022.
Нагадаємо, у першому турі українці поступилися нідерландцям з рахунком 2:3. А у другому матчі на Євро-2022 Україна розгромила Сербію з рахунком 6:1.
За підсумками групового етапу Нідерланди та Сербія залишають турнір. Португалія та Україна вийшли до наступного раунду змагань.
В 1/4 фіналу збірна України зіграє проти команди Казахстану.
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу. 3 тур. Група А.
Україна – Португалія – 0:1.
Гол: Зіки, 37
Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич – Савенко, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба.
Португалія: Андре Соуза, Ерік, Жоау Матуш, Бруну Коельо, Пані Варела – Еду, Андре Коельо, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Фабіу Сесіліу, Зіки, Мігел Анжелу, Тьягу Бріту, Паулета.