Україна – в ЄС, а Росія ізольована. Популярна відеогра знищила країну-агресора

У Football Manager тепер російські клуби та збірні відсторонені від усіх турнірів через війну проти України

Навіть кіберспорт не може ігнорувати фашистські дії Путіна та його армії

Напад Путіна на Україну дорого коштує росіянам. Проти країни ополчився весь цивілізований світ і ввів проти громадян РФ серйозні санкції: економічні, політичні, соціальні та спортивні.

Не залишився осторонь і футбол. ФІФА дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022, а УЄФА заборонив місцевим клубам виступати у єврокубках.

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Тим часом Росію банять навіть у кіберспорті. Наприклад, раніше Epic Games заборонив росіянам отримувати призові на турнірах з Fortnite. Також РФ ізолювали і у Football Manager.

Днями вийшло оновлення відеоігри, в якому російським клубам заборонено участь у єврокубках, а збірні країни-агресора відсторонені від усіх турнірів.

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Також у FM українські гравці тепер вважаються громадянами ЄС на три сезони, що перегукується із нинішньою ситуацією в Європі. Жителі України можуть без додаткового дозволу працювати в Європі до трьох років.

При цьому у Football Manager триває чемпіонат України. Нагадаємо, що УПЛ пішла на перерву через неможливість проведення турніру під час воєнних дій.