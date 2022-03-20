Україна зіграє із Шотландією у червні. УЄФА назвав дату матчів збірних

Проведення матчів українських збірних через війну наразі виглядає неможливим. УЄФА йде на поступки для нашої країни

Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию із Шотландією / Фото: Twitter

Ще одна дуель України із Шотландією пройде влітку. Наразі йдеться про відбіркові матчі жіночої національної команди до ЧС-2023.

УЄФА ухвалив рішення перенести квітневі матчі збірної проти Шотландії та Угорщини на 24 та 28 червня 2022 року відповідно. Все через військове вторгнення Росії на територію нашої держави та неможливість організації тренувального процесу українок.

Реклама

Читайте також: Збірна України може замінити окупанта на Євро-2022

На даний момент Україна знаходиться на четвертому місці в групі B. І саме ці дві збірні є нашими головними конкурентами у боротьбі за другу позицію.

Реклама

Лідер Іспанія практично гарантувала собі перемогу у групі. Безпосередньо на ЧС вийде переможець групи, а другі місця зіграють у плей-офф, який включатиме два раунди. Сам турнір пройде з 20 липня по 20 серпня 2023 року в Австралії та Новій Зеландії.

Нагадаємо, що раніше на червень було перенесено і матч чоловічий збірної України проти Шотландії у півфіналі плей-офф до ЧС-2022 у Катарі. У разі успіху у грі з британцями команду Петракова чекає зустріч проти Уельсу чи Австрії.