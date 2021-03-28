Україна насилу обіграє Фінляндію: прогноз букмекерів на відбір ЧС-2022

Сьогодні, 28 березня, в Києві збірна України зіграє другий матч кваліфікації чемпіонату світу-2022. На НСК "Олімпійський" команда Шевченка приймає Фінляндію. Початок зустрічі – о 21:45. На жаль, поєдинок пройде без глядачів. А найцікавіша онлайн-трансляція Україна – Фінляндіявже доступна на нашому сайті.
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У сьогоднішньому поєдинку букмекерські контори віддають перевагу збірній України. Коефіцієнт на перемогу господарів – 1.70, на виграш Фінляндії – 5.80, на нічию – 3.75. Також аналітики вважають, що в поєдинку заб'ють, найімовірніше, не більше двох м'ячів.
Найпопулярніший рахунок – 1:0 на користь команди Андрія Шевченка – коефіцієнт 5.50, а також нічия 1:1 – 6.50. Найімовірніший автор забитого м'яча в складі збірної України – Роман Яремчук (коеф. – 2.80). На гол форварда фінів Теєму Пуккі можна поставити з показником 4.80.
Раніше ми також давали розклад і результати матчів відбору на ЧС-2022 у неділю.
Нагадаємо, вже в середу, 31 березня, "синьо-жовті" проведуть третій поєдинок на шляху в Катар-2022 – також в Києві проти команди Казахстану.
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