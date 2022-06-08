Україна проти Ірландії: букмекери назвали фаворита у матчі Ліги націй

На команду Олександра Петракова чекає третій британський опонент за тиждень. Розповідаємо про котирування на матч у Дубліні

На стадіоні "Авіва" битимуться Ірландія та Україна

Сьогодні наша футбольна збірна стартує у Лізі націй. Команда Олександра Петракова воює з ірландцями в Дубліні. Онлайн-трансляція матчу Ірландія – Україна буде доступна у нас на сайті. Початок – 21:45 за київським часом.

Тим часом букмекери оновили котирування на матч. Фаворитом, як і раніше, є збірна Ірландії, коефіцієнт на неї дорівнює 2.60. У свою чергу на Україну можна поставити за 3.05, а на нічию – 3.10. У відсотковому відношенні розташування сил таке:

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перемога Ірландії – 37%

нічия – 31%

перемога України – 32%

Нагадаємо, що у нашій групі у дивізіоні В також знаходяться Вірменія та Шотландія. До слова, ірландці вже встигли відіграти один матч у Лізі націй, сенсаційно поступившись у гостях вірменам.

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Україна ж у червні встигла провести дві ігри відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова здолала шотландців (3:1), а ось у вирішальній битві за мундіаль наша команда зазнала мінімальної поразки від Уельсу (0:1).

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Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Ірландія – Україна буде на сервісі OLL.TV.